投資風險難預測，民眾也可選擇投保利變年金險，穩中求利、年年增值，以懶人存錢法累積夢想基金。第一金人壽總經理林元輝舉例，民眾若網路投保第一金人壽「E享利」利變年金險，一次轉帳繳交100萬元保費，假設宣告利率皆維持在2.1％不變，資產累積到第七年已增值至約114萬元，可一次領出當夢想基金，也可分期領回作退休養老規劃，資產放大超簡單，資金運用更零活。

壽險是國人必備保障，林元輝表示，第一金人壽「e定好」定期壽險，滿18歲就能投保，是基富通平台高CP熱銷保單，假設18歲女生投保100萬，繳費5年，最低一年只要200元，比意外險還要優惠。「e定好」定期壽險5分鐘即可線上完成投保，而且保費低、彈性高，若選擇繳費5年或20年，還能享有「保證續保」、免體檢，最高續保年齡至66歲，保障延續最安心。

暑假來臨，規劃行程時多花5分鐘就能全程有保障。18歲就能投保的第一金人壽「Easy Go」旅平險，全方位保障包含全程意外傷害保障+意外醫療+海外突發疾病醫療+海外緊急援助服務，而有效契約之保戶，意外傷害保障最高可保1,500萬元，海外突發疾病保障最高可保150萬元。林元輝指出，如果是出國旅遊，建議加保海外突發疾病保障，一次獲得門診+急診+住院+出院療養等全面高CP保障，特定區域最高還可享「3倍」保障。

第一金人壽推出「保險大富翁」好康活動，即日起至9月30日，在第一金人壽網路投保平台完成投保即能闖關抽大獎、成為大富翁：一、投保「利變年金險」：保費滿額月月抽10,800元禮券，熟客投保再享200元禮券加碼抽。二、投保「任一險種」：單筆保費滿500元（含）即抽Dyson吹風機（市價14,600元）及月月抽200元禮券。三、加入網路投保新會員，免抽獎即享有50元超商購物金，限量立即行動。