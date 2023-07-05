針對民進黨主席賴清德投書外媒，談國防、經濟、民主夥伴及穩定兩岸等維護台海和平四大支柱。時代力量黨主席王婉諭表示肯定，印證了時代力量不斷強調的「保台不只靠抗中」，並提醒賴清德應更重視全民國防的落實，以及不能忽視高經濟成長率下的低薪高房價，才能真正鞏固並展現台灣自我防衛的決心。

王婉諭指出，總結賴清德的保台四大支柱，就是對內提升台灣人民的民主信心與防衛能力，對外以穩定訴求爭取國際支持，這些方向都相當正確。其中，對內的兩大支柱要能真正發揮效果，必須對於目前的問題對症下藥，而非滿足於政府華麗的文宣辭藻。

王婉諭舉例，民防雖有被提及，但國防部對於全民國防的官僚思維依舊嚴重，不僅《全動法》和《民防法》仍停留在兩蔣時期的觀念，對於各國為了強化民間國防意識的戰略溝通，國防部也依舊拒絕跟上國際潮流。賴若要重視民防，就應該承諾會勇於領導國防部跳出窠臼。

王婉諭表示，台灣近年的經濟成長是事實，但同樣真實的還有實質薪資倒退和房價飆升，凸顯經濟成長果實的分配嚴重不均，青年貧窮就是重災區，賴所稱的幫勞工加薪，恐怕尚未兌現。若要強化台灣人民防衛民主的決心，就必須要讓台灣的民主願意面對和回應這些基本問題，要強化經濟支柱，勞動權益和居住正義絕對不能缺席。

王婉諭最後強調，時代力量始終認為保台不能只靠抗中，對外爭取支持和對內厚植國力必須並進。因此，作為對國家忠誠的在野黨，時代力量會支持任何捍衛台灣主權的政策，同時也會強力監督內政缺失，以督促政府真正回應人民需要，才能真正提升台灣人民捍衛國家的決心與能力。