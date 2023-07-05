大稻埕夏日節7月1日至8月20日在大稻埕碼頭、延平河濱公園登場，5日為點燈暨啟動儀式，並施放180秒主題煙火，現場也突破5萬人次觀看。北市副市長林奕華表示，今年活動首創每周三都有180秒主題煙火，歡迎民眾來欣賞。

大稻埕夏日節5日由北市副市長林奕華、北市府副祕書長張溫德、觀傳局長陳淑慧與地方里長等共同點亮主題燈飾，林奕華表示，今年夏日節首創每周三施放一場180秒主題煙火，煙火主題也會扣合大稻埕，商圈也配合主題日有相關活動，並有上百家旅館加入，熱鬧可期。

觀傳局表示，今日首場主題為「歡螢光臨」，民眾能在煙火施放過程中，看見宛如金黃螢火蟲的飛行軌跡，全程也搭配璀燦金花點亮夜空，營造大自然生態之美。

觀傳局也說，後續還有「鬧熱稻埕」、「飽滿稻穗」、「夏戀稻埕」、「稻埕百市」、「再現輝煌」及「河岸夕照」等精采主題，此外，8月20日晚間8時30分更有長達480秒的大型煙火秀，璀璨整個台北河畔。

至於周邊交通規畫，林奕華表示，這次煙火秀選在晚上8時30分，除了下班車潮已過，也希望大家吃完飯可出來散步，而周邊淡5、淡4水門會管制，淡3水門車輛只出不進，大家可多搭大眾運輸系統來觀賞。

被問到活動時間拉長，是否會變成新北耶誕城而塞車，林奕華也說，主要活動都在周三晚上，也成立應變中心，隨時根據現場狀況調整，陳淑慧則補充，此次投入300多位警力加上現場工作人員約4、500位，幾個水門都已有疏導跟交通管控。

陳淑慧也說，今年特別邀請在地光影設計團隊「瓦豆WEDO Lighting」，依照大稻埕碼頭水岸及陸地環境，設計幻色廣場、光之棧橋、魔幻森林、光之球場，現場也設置大型遊具咖啡杯、旋轉木馬及主題日拍照區等，讓大小朋友盡情遊玩。

觀傳局呼籲，預期煙火秀施放期間將湧入眾多人潮，雖會加派人力疏導，仍請民眾多利用捷運前往，搭乘至大橋頭站及雙連站後，步行約15分鐘即可進入5號水門，從北門站步行約5分鐘就可到3號水門。