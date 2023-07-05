上海合作組織元首峰會第23次會議由輪值主席國印度線上舉行，會議中談到，西方對於俄羅斯實施的經濟制裁，以及美國試圖對中國大陸實施貿易限制，迫使它們放棄美元作為最受歡迎的貿易結算貨幣，並與成員國上海合作組織（SCO）達成協議，使用各自的國家貨幣以及人民幣和盧布進行貿易。

據《歐亞時報》（Eurasia Times）4日報導，在上海合作組織元首峰會上，俄羅斯總統普丁強調了該國與上合組織成員國以人民幣和盧布進行貿易的多倍增長。本屆在印度擔任主席國的背景下，上合組織將伊朗——俄羅斯的另一個親密盟友納入成員國家。

普丁表示，該國已完全拋棄美元，並與中國以盧布和人民幣結算帳目，並鼓勵其他上合組織成員國使用這2種貨幣進行貿易結算。

「俄羅斯將繼續加強與SCO成員國的關係，這些關係越來越緊密。去年，俄羅斯與上合組織成員國之間的貿易增長了37％以上，達到了2630億美元（近新台幣8.2兆）的歷史新高。今年1月至4月，貿易額同比增長了35％以上。」

俄羅斯由於領導其國家入侵烏克蘭，遭到西方國家的嚴厲經濟制裁，對此俄國施以「去美元化」貿易為報復措施，擴大了使用國家貨幣和互相結算的範圍，與其他海外貿易夥伴加強合作。「例如，俄羅斯與中國之間超過80％的商業交易都是用盧布和人民幣進行的，」

上海合作組織（SCO）於2001年由中國、俄羅斯和中亞4國——烏茲別克、哈薩克、塔吉克和吉爾吉斯組成，旨在限制西方在該地區的影響力。巴基斯坦和印度於2017年加入成為成員國，彼此之間同意增加在成員國間使用國家貨幣進行貿易的程度。