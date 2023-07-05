中美科技戰愈演愈烈，外電報導拜登政府正準備限制中國企業取得亞馬遜及微軟等美商的雲端計算服務，以保護先進技術。但中國專家表示，由於亞馬遜與微軟在中國的市占率較小，打壓效果可能不明顯，但已反映出拜登政府的作法正走向極端。

繼中國大陸祭出半導體原料鎵、鍺的出口管制之後，據美國《華爾街日報》報導，拜登政府也將出手反擊。消息人士透露，美國商務部將要求美國雲端供應商提供大陸使用先進製程AI晶片的雲端計算服務前，必須獲得美國政府許可。透過限制中企使用美國雲端計算服務，來防止中企避開美國對中國的先進晶片出口禁令。

但是中國信息消費聯盟理事長項立剛4日向《環球時報》記者表示，中國的雲服務市場是由阿里巴巴、騰訊等6家中國國內企業主導，而相較於這些企業搭建的國內雲服務體系，亞馬遜與微軟在中國的占比並不大，拜登政府的新限制措施在打壓中國AI發展的效果或許不會很明顯。

據國際數據公司（IDC）4月公布的統計報告顯示，截至2022年底，中國雲端計算市場排名前5的公司分別為阿里巴巴、騰訊、華為、中國電信與亞馬遜，而前4家中國公司的市佔率超過64%，亞馬遜僅8.6%。

不過項立剛指出，美方這一步步的圍堵措施反映出，為了維護美國霸權，拜登政府已經無所不用其極，對中國半導體產業的打壓也正走向極端。