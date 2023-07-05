最後遺言！歌后COCO李玟輕生過世 40秒告別音檔曝光 @ChinaTimes ​

華語歌壇天后CoCo李玟前陣子才因腿部手術出院，稍早李玟姊姊李思林在臉書發布噩耗，表示李玟「數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下」，於2日在家中輕生，最終於7月5日與世長辭，享年48歲。李玟之前曾曬出暴瘦到42公斤，且身上掛著引流管的照片，健康狀況亮紅燈，3月8日她曾曬出動手術畫面，只見李玟術後憔悴模樣，辛苦重新練習走路甚至痛到哀號，令廣大粉絲看了很心疼。

李玟3月8日曾在微博分享前陣子住院完成手術及復健的Vlog，向粉絲們報平安「手術順利成功」，她也透露重新學習走路雖然很痛，但是她相信自己可以的，也謝謝大家一直以來的關心；在Vlog影片裡李玟在手術後，躺在病床上虛弱憔悴的模樣，從她的臉上就能看出這個手術不簡單。

當時李玟在出院後，返家看到家人準備的娃娃，激動到快哭出來；另外在復健的過程中，她積極重新學習走路，過程中多刺痛到發出哀號聲，但還是咬著牙繼續，左腿上滿滿的貼布膠帶，讓人看了十分不捨，粉絲們也在底下留言鼓勵，祝她早日恢復健康。

李玟曾發文表示，這次手術是她生命中最大的挑戰，更是她一輩子最大的恐懼，經過好幾次逃避，到最後避無可避，不得不接受手術治療。出院後更發現自己不會走路了，怕痛的她還要忍著去學走路，但她還是決定要勇敢面對，「希望你們可以等我回來，我也希望向大家傳達這份正能量」。

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