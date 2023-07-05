華語樂壇天后李玟今年出道30週年，歌迷本期待能迎來她強勢回歸舞台，豈料，她的姊姊李思林今（5）日證實，李玟2日在家中輕生，經搶救治療無效，5日與世長辭，享年48歲。李思林透露李玟患上抑鬱症，且聲明完全沒提到李玟加拿大富尪Bruce，不免讓人想起男方被爆料多次出軌，李玟更暴瘦到42.3公斤。

李思林今晚無預警證實李玟死訊，透露李玟多年前就罹患抑鬱症，長時間與病魔抗爭無果，在病情急轉直下的狀況，2日選擇在家中輕生，儘管家人們及時發現送醫搶救，但還是無力回天，今日在醫院逝世。

而不少粉絲注意到李思林的聲明中，隻字未提李玟加拿大富尪Bruce，不免聯想近年男方屢傳出偷吃，還有婚變消息，儘管她本人有發文澄清，但李玟閨密看不下去，直言Bruce已經出軌多次，本人也認了；最後讓一向正能量的李玟撐不住，搬出愛巢外，她更一度暴瘦到剩下42.3公斤，雙頰凹陷的模樣，讓眾人看了都很心疼。

Nancy Lee李思林臉書全文：

致所有愛護CoCo李玟的歌迷和朋友們： 我們懷着極度哀傷的心情，告訴大家一個悲痛的消息：CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。

2023年本應是CoCo出道30週年，29年來她除了用勁歌熱舞帶給我們無盡快樂與驚喜外，更努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地，一直全力以赴為華人發光發亮，我們為她感到自豪。

作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬；相信上天一定會給她一個最好的安排！現在，我們最大的責任就是好好照顧年邁的母親，希望大家多為這位老人家祈福同時也給我們時間和私人空間去療傷！

最後，再次感謝醫護人員全程盡心盡力的搶救及照顧。 同時希望大家除了懷念CoCo，更希望你們分享她那標誌的燦爛笑容、真誠待人及傳遞善良愛心給你們身邊每一位，延續CoCo的心願 - 讓所有在她身邊的人感受到她的愛和快樂。

CoCo在世間儘管停留不久，但她的光芒，永垂不朽！

Carol & Nancy 泣告

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