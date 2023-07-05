一代天后CoCo李玟驚傳辭世，震驚兩岸，而她在4個月前才在臉書PO出與楊紫瓊的合照，表示後者給了她許多力量和勇氣，如今傳出過世消息，讓歌迷都極為不捨，直呼不敢相信、無法接受。

李玟3月13在臉書發文，祝賀楊紫瓊奪下奧斯卡影后，並貼出合照，表示當年和楊紫瓊在奧斯卡一同闖關，而今年自己在家由、重新學習走路，看著楊紫瓊在奧斯卡持續發光發熱，成為了自己的力量與勇氣，她不僅感到驕傲，也是華人、亞洲人最重要的時刻。

未料今(5日)晚間，李玟傳出因罹患抑鬱症輕生，享年48歲，台灣與大陸歌迷都紛紛留言表達不捨，哭喊：「這不是真的」、「不敢相信」、「無法接受」、「我真的嚇到了」、「CoCo形象超陽光，想不到私底下飽受疾病摧殘」、「哭慘了」。

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