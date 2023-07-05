台東縣兒童運動公園今天啟用，小鯨魚非營利幼兒園開場表演。（蔡旻妤攝）

台東縣兒童運動公園今天啟用。（蔡旻妤攝）

台東縣兒童運動公園今天啟用，鐵道滑索相當受歡迎。（蔡旻妤攝）

暑假來臨，台東縣兒童運動公園今天啟用，台東縣長饒慶鈴說，這是縣內第1座旗艦型兒童特色公園，很開心完成這座由孩子參與設計的兒童特色公園。其中全台首座倉鼠滾及鐵道滑索相當受歡迎，家長帶著孩子一同在滾輪裡奔跑，體驗倉鼠的生活後直呼，「原來倉鼠的『鼠生』也相當不容易」

由小鯨魚非營利幼兒園開場表演，並邀集國立台東大學、交通部鐵路管理局、台東縣議員、台東市長陳銘風及社團法人台灣還我特色公園行動聯盟、眼底城事及上百位民眾共襄盛舉。參與這次改建計畫的發起人林亞玫、祕書長潘汝璧肯定縣府重視兒童遊戲的權益，同時，還邀請孩子們參與設計理念。

饒慶鈴表示，台東需要1座有特色的兒童公園，感謝台東大學、台東市公所及交通部鐵路管理局提供土地，讓縣府能在台東市的核心區完成旗艦型兒童遊戲場。縣府將重建體育場既有兒童遊戲區，打造為適合2至5歲的幼齡區遊戲場，預計暑假過後動工，下一步則將在台東森林公園建置兒童遊戲場，持續努力為縣內家庭提供更多親子友善環境。

縣府建設處說明，去年4月23日及7月2日辦理系列型參與式設計工作坊，由未來的主要使用者與專業工作坊團隊，共同探討台東孩子想要的遊戲場內容，專業設計團隊以此為基礎構思設計遊戲場，最終方案設計構想呼應場域前身台東舊站，主題有台東鐵道旅行、時光隧道故事牆，並依台東特色設計熱氣球意象之攀爬架、森林挑戰型冒險遊戲場、鐵道滑索、旋轉陀螺、倉鼠滾輪等共13項主題遊戲，適合6至12歲孩童的遊戲區。