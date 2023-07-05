近日有消息傳出，在中國大陸的上海滬東造船廠內疑似出現了075型兩棲攻擊艦4號艦的艦體分段。對此，退役少將栗正傑5日就表示，「075型兩棲攻擊艦很明顯就是針對我們台灣，來設計的一艘兩棲登陸作戰的部隊，更讓我們國防部要擔心的就是後續的076型兩棲攻擊艦，因為076型兩棲攻擊艦對我們台灣防衛來講，壓力會更大」，引發討論。

栗正傑5日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「這個中共解放軍的兩棲登陸會對誰？這應該很明顯了，不會對去挑逗日本，也不會針對菲律賓，唯一會用兩棲登陸艦的地方，一個是台灣，一個是南海上面的島礁」，至於為什麼會說075型兩棲攻擊艦是攻台神器？栗正傑指出，「以前傳統的兩棲登陸作戰，我們經常聽到什麼紅色海灘、黃色海灘、綠色海灘，紅色海灘就是指這地方的地形剛好是45度，大型的兩棲登陸艦開上去的時候，前面門打開，甲板放下來的角度剛好跟海灘貼在一起，戰車就直接開上來了，以前傳統登陸來講，必須要選這種海灘，兩棲登陸艦才上得去」。

栗正傑更接著說，「但如果是075型兩棲攻擊艦這種軍艦的話，就不一定要在紅色海灘才可以實施兩棲登陸，他在全台灣每個地方都可以登陸，他登陸士兵都不用沾到水，就直接上岸了」，栗正傑更說，「他用直升機上來了，用機降的方式上岸，是直接越過第一線守備陣地，到你後方去，等於顛倒正面作戰，我們守備部隊在第一線，如果人家從後面攻擊怎辦？而正面馬上就接著是登陸艇或兩棲作戰的戰車就接著上來了」。

栗正傑最後更指出，「因此他現在用這種075型兩棲攻擊艦就克服了地形的問題，還可以選擇兵力投放的地點，再來是他可以持續的後勤補給，075型兩棲攻擊艦很明顯就是針對我們台灣，來設計的一艘兩棲登陸作戰的部隊，更讓我們國防部要擔心的就是後續的076型兩棲攻擊艦，因為076型兩棲攻擊艦後續如果採用無人機的話，可以同時提供登陸部隊的持續火力支援，對我們台灣防衛來講，壓力會更大」。