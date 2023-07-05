李玟今（5日）驚傳輕生，享年48歲，讓外界都相當震驚，而現陸網也曝光一段她過世前幾天還發語音感謝粉絲，如今釋出後，也讓大家都相當難過與不捨。
李玟的語音訊息中說道：「親愛的，我是CoCo，感受到大家對我的愛跟支持，然後，你們做我的後盾，嗯，我會加油，那這段時間希望你們自己也身體健康快樂，我非常想念大家，我在努力努力，我也非常想念你們，愛你愛你」，最後用英文感謝粉絲「謝謝你們的禮物，非常漂亮，愛你們」
李玟二姊在臉書證實她過世噩耗，透露她7月2日在家輕生，送院後一直昏迷，最終在7月5日與世長辭，享年48歲，並表示她數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下。
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