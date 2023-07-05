歌手「Coco」李玟因憂鬱症輕生不治，令人大感震驚又不捨。台大醫院精神醫學部醫師指出，憂鬱症的病因可分為「生物危險因子」及「心理-社會危險因子」，可能因家族遺傳、疾病、或是個人遭遇導致，憂鬱症十分常見，重度憂鬱症終身盛行率12%，若加上輕度憂鬱症，則終身盛行率20-25%。

生物危險因子：

1.家族遺傳因素：多基因遺傳，直系親屬有憂鬱症者患病機會較高。

2.單胺類神經傳導物質（monoamine）：單胺類神經傳導物質匱乏，腦部掌管情緒區域無法妥善運作而出現憂鬱持續現象，抗憂鬱劑即透過增加單胺類神經傳導物質而改善憂鬱症。

3.身體疾病：某些身體疾病以直接生理機制影響腦部掌管情緒區域，導致憂鬱症，如腦部疾病、新陳代謝疾病。

心理-社會危險因子：

1.童年環境因素：如雙親分離早逝、教養態度等，影響個體人格特質，而導致易焦慮，個體面對特定失落事件時易陷入憂鬱。

2.失落事件：指對客體的失落，包括人的失落（如親友過世或衝突）、物質財產的失落（如賠錢或失業）、健康的失落（如慢性疾病或功能減退依賴他人），以及主觀珍惜意念的失落，如對關鍵人物之忠貞、承諾、與義務期望，或是自身價值、尊嚴、身分與自信。

3.社會支持：社會支持定義為個人與群體間依賴關係，使個人在面對壓力挑戰時，經由情緒支持、問題指導及提供回饋等，提升其適應力及自我評價。社會支持扮演緩衝壓力的角色，避免壓力的不良後果如憂鬱症。

若發現有家人朋友出現憂鬱，可鼓勵其積極接受藥物治療與心理治療，多數病人可以在一到三個月內相當改善，即早治療便可預防工作、家庭、身體等不良結果。

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