華語歌壇天后CoCo李玟前陣子才因腿部手術出院，稍早李玟姊姊李思林在臉書發布噩耗，表示李玟「數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下」，於2日在家中輕生，最終於7月5日與世長辭，享年48歲。李玟擔任喜願協會愛心大使，資助200位重症病童圓夢，當她看到與已過世病童「彤彤」在演唱會合照時，曾忍不住放聲大哭。但曾代言生命光明希望的李玟如今竟想不開，令各界無限惋惜。

李玟2019年10月26日曾在澳門舉辦個唱，不忘公益的CoCo，曾特地抽空來台宣傳喜願協會公益活動。她當時回憶過去和3位喜願兒結緣，曾為「彤彤」舉辦夢幻生日派對，並邀請她全家到上海看演唱會，可惜後來彤彤不敵病魔辭世。當CoCo看到回顧影片時，數度淚崩大哭。李玟擔任喜願愛心大使，主動拋磚引玉捐款獻愛心，資助200位病童圓夢。彤彤媽媽也特地到場獻花，兩人數度溫馨擁抱，並合唱彤彤最愛的歌曲《真情人》。

「我也不想哭，哭很醜！」，李玟當時談起生離死別往事哽咽落淚，因為每次看彤彤治療情況變好，「我認為她會是個奇蹟！」當得知噩耗時，她正在錄新歌《You & I》，過去鮮少中斷錄音的她說，「那次我沒辦法，必須緩口氣」，現在聽這首歌還是會很難過。當回顧影片播到演唱會合照一幕，CoCo忍不住傷心，轉過身放聲大哭。

李玟當場對身為CoCo鐵粉的彤彤媽媽說：「在整個過程中我只看到愛，我要謝謝妳才對，謝謝你讓彤彤喜歡我！」而彤彤在卡片上寫著「妳是我心中最棒的歌手，I Love You，我知道妳表演很多，但要注意身體喔！」看著貼心字句，Coco情不自禁說「這是最棒的禮物！」說完又是一陣淚流不止。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980