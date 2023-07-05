浙江日報報導，根據上述「意見」，將支持平台企業科技創新。鼓勵平台企業聯合產業鏈上下游企業、高校院所組建創新聯合體，圍繞平台經濟底層技術和「卡脖子」技術組織開展科研攻關，在大數據、雲計算、區塊鏈、作業系統、處理器等領域取得一批重大標誌性成果。

實施意見提出，推動算力基礎設施建設，優化人工智慧算力平台佈局，加強演算法創新與應用，構建演算法轉化與應用生態。支援平台企業建設大眾創業萬眾創新示範基地、工程研究中心、重點實驗室、技術創新中心等載體。依法依規落實平台企業研發費用稅前加計扣除政策。

支援平台企業通過開放創新資源、發佈眾包任務等方式，更好開展技術研發等創新活動。進一步健全適應平台企業創新發展的智慧財產權保護制度，指導企業做好智慧財產權和商業秘密保護，保護權利人和相關主體的合法權益。

「意見」還提出，優化平台經濟市場准入規則。實施資本投資「紅綠燈」制度，加強投資監測監管，對跨行業、跨領域無序擴張風險實施「黃燈」警示，防範資本並購造成排除、限制競爭等問題。

此外，支持和引導符合條件的平台企業在境內外上市，加強擬掛牌上市平台企業的合規指導與輔導服務。深化跨境電子商務綜合試驗區建設，加大對海外倉等海外物流體系的支持等。