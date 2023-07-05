搶攻暑假餐飲商機，摩斯漢堡推出一系列新品，以「一起吃『堡』旅行去」為訴求，推出異國風味「南洋咖哩雞腿珍珠堡」、「義式雞腿堡」，以及酸甜檸檬系清爽飲品和點心，含「MOS米蕾夢」、「冰萃檸檬綠茶」、「一顆黃檸檬蒟蒻冰茶」、「一顆黃檸檬氣泡飲」等，標榜不用出國也能品嚐異國美味。除此之外，搭配「南洋咖哩雞腿珍珠堡」、「義式雞腿堡」異國風味漢堡登場，摩斯漢堡更祭出「夏日吃堡旅行趣」抽獎活動，大方送來回機票，免費送消費者去國外遨遊。

「南洋咖哩雞腿珍珠堡」採用優質雞腿肉浸漬香料，裹上特調風味麵衣，入鍋油炸成香脆可口的脆雞腿排，以香Q米飯包覆，淋上精心熬製的南洋風味椰香咖哩醬，佐上清爽高麗菜絲及青生菜，大口咬下米漢堡，米香襲人，鮮嫩雞腿的清甜雞汁滿溢齒頰的美味與醬料交織，經典南洋咖哩讓人胃口全開，配上解膩的蔬菜，好似來到熱情的南洋小島般，體驗異國夏日風情。

源自Pizza概念的「義式雞腿堡」以獨特香料浸漬雞腿肉，裹上特製麵衣，增添口感及香氣，再油炸成金黃酥脆的脆雞腿排，搭配蜜漬鳳梨丁、青生菜層層堆疊在漢堡上，再以新鮮洋蔥、蕃茄及歐式香料熬煮而成的經典Pizza紅醬妝點，提升整體風味，色香味俱全、飽足感十足，每一口都帶著天然的酸甜果香。

預計7月7日上市的「南洋咖哩雞腿珍珠堡」售價105元、「義式雞腿堡」售價98元。搭配此波異國風味新品釋出，摩斯漢堡更推出「夏日吃堡旅行趣」抽獎活動共2項，自7月7日至8月31日止，凡消費義式雞腿堡或南洋咖哩雞腿珍珠堡套餐或雙人餐，登錄發票最大獎有機會抽中義大利單人來回機票或南洋雙人來回機票，價值60,000元，共2名。此外，摩斯漢堡金點週週抽活動，每週另抽3名，可獲得摩斯金點25點，價值1,000元，共24名。金點週週抽中獎名單將於每週三公告於摩斯漢堡官網，機票中獎名單將於9月15日前公告於摩斯漢堡官網。

摩斯的「蝴蝶蝦薯餅組」也將於7月7日重磅回歸，「蝴蝶蝦薯餅組」售價70元，蝴蝶蝦使用整隻白蝦酥炸，用高溫鎖住新鮮海味，外酥內嫩、肉質Q彈，配上優質馬鈴薯去皮製成方塊薯餅，炸成金黃酥脆的點心，口感扎實脆口又帶有洋蔥香氣，鹹香開胃，現在搭配套餐另享65元加購優惠價，雙拼口味一次滿足。

摩斯漢堡一系列使用台灣在地檸檬入料的酸甜檸檬系甜品及飲品今夏正式亮相，「MOS米蕾夢」售價75元，使用台南11號蓬萊米製成米穀粉，加入台灣屏東檸檬汁及紐西蘭奶油，以檸檬巧克力妝點，入口細緻鬆軟，滋味酸甜，搭配套餐另享70元加購優惠價。

摩斯「冰萃檸檬綠茶」即日起回歸上市，售價65元，嚴選台灣優質綠茶，雅韻十足加入清爽檸檬汁以黃金比例調和，淡雅茶香帶著微酸滋味及檸檬香氛，最適合在炎炎夏日搭配餐食一同享用，清爽又解膩。

酷夏開胃聖品非檸檬莫屬，摩斯使用來自屏東九如的黃檸檬，酸度柔和，皮薄汁多，此次推出日本熱賣30萬杯的一顆黃檸檬系列飲品，加入一整顆鮮切黃檸檬，「一顆黃檸檬蒟蒻冰茶」與「一顆黃檸檬氣泡飲」售價85元，7月7日同步登場。

「一顆黃檸檬蒟蒻冰茶」以摩斯經典紅茶為基底，加入特製黃檸檬醬調製，最後放入Q彈蒟蒻增添口感層次，入喉滑順，紅茶的甘甜襯出清新的檸香，甜中帶酸的滋味，盛夏來一杯酸甜沁涼的檸檬系飲品，最是對味。喜歡暢快涮嘴口感的消費者，推薦以汽水為基底的「一顆黃檸檬氣泡飲」，清涼解渴又消暑。

「西西里冰檸咖啡」售價75元，挑選雨林聯盟認證咖啡豆煮出香醇咖啡，並加入台灣在地檸檬原汁，清新檸檬香與醇厚咖啡交織，清爽韻味久久不散，令人迷戀。

順應節氣小暑的到來，摩斯於7月6日至7月9日限時推出「來摩斯消薯」，凡購買黃金地瓜薯即贈大杯冰紅茶乙杯。活動期間內，MOS Order App「安心取溫馨送」則加碼推出「黃金地瓜薯及冰紅茶2組」優惠，原價210元，優惠價130元，數量有限售完為止。