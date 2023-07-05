最後遺言！歌后COCO李玟輕生過世 40秒告別音檔曝光 @ChinaTimes ​

華語歌壇天后CoCo李玟今（5日）被家人證實離世消息，享年48歲。而過往曾參加大陸綜藝節目《我是歌手》獲得冠軍的她，在大陸也擁有不少粉絲支持，更在大陸各城市舉辦過巡迴演唱會，而今她離世的消息曝光後，也在微博上掀起討論，讓不少粉絲淚崩嘆：「我剛剛還在車上聽她的音樂。」

李玟平時在工作之餘，也用心經營社群，頻頻在其上曬出自己的生活大小事和網友們分享，而她最後的微博，便是與粉絲們分享新作品《戰歌》的MV。此外，李玟逝世的消息傳出後，也在陸網上引發熱議，相關話題更在短短時間內衝上微博熱搜榜上的冠軍位置。

對此，不少粉絲們除了湧入李玟最後的貼文中留言哀悼，紛紛寫下：「我不敢相信，姐你快出來」、「不要啊！希望是假的」、「姐，你一路走好。」另外，更有粉絲們恰巧在觀看李玟的作品，難掩驚訝地指出：「我昨天才剛看完你在快樂大本營上的互動呢」、「我原本還在期待你的新歌演唱，沒想到你竟然是以這種消息回歸」、「正在車上聽著新歌，內心百感交集」、「還想著在沒有新歌聽的時候，重溫你的綜藝，沒想到竟傳出這種消息。」

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