歌后CoCo李玟罹患憂鬱症輕生不治，享年48歲，去年王瞳丈夫艾成也因同樣理由在自家大廈墜樓，當時不少網友質疑，為何家人或親友不帶患者去看醫生，就有患者出面曝光心聲，直言抑鬱症／憂鬱症不是看醫生那麼簡單。

艾成去年8月在自宅墜樓身亡，當時就有許多人不諒解，為何王瞳不帶艾成去看醫生，一名憂鬱症患者在PTT八卦版表示「沒那麼簡單」。他表示自己26歲，患病11年，是重度憂鬱症加上廣泛性焦慮症患者，父親開公司、母親當教務主任，女友大家也說很漂亮，還是個護理師，自己則是在跑船，從外人來看屬於人生勝利組。

但由於高中、大學求學過程受挫，加上人際關係問題，導致自己罹患憂鬱症。原PO說，自己從來不敢分享狀況給家人、女友聽，對方也完全無法給他有效的意見，因為每個人經歷都不同。自己最近幾年都有定期回診吃藥，但一吃藥腦袋就昏昏沉沉，臉色蒼白，相當痛苦。唯一方法就是讓自己忙到沒空胡思亂想，因此跑船休息期間，就到處兼職，日復一日，自己反而很羨慕渾渾噩噩、沒有目的的生活。

原PO表示，憂鬱症患者只要一點小事，例如大雨天，又或是課業、人際關係，心情也會大受打擊，都可能成為壓垮駱駝的最後一根稻草，他也呼籲，身邊的人可以「適度關懷」，但不要整個人都攪進去，因為憂鬱症真的很可怕，旁人根本沒辦法給意見，對患者也是一生的課題。

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