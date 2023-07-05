根據北分署4月就業市場求職求才統計資料顯示，各產業求供倍數平均為2.13，但服務業求供倍數卻高達5.18，顯示平均每人有超過5個工作機會，企業積極搶人，正是求職者踴躍投入疫後缺工旅宿與餐飲服務業的大好時機。

因應疫後產業轉型及經濟情勢變化，求職者面臨的挑戰與時俱進，北分署為了協助求職者拓展機會、掌握求職技巧，年度規劃舉辦超過百場失待業者就業前準備的研習活動，透過了解就業市場趨勢，檢視個人職場競爭力、分析求職阻力、強化求職技巧與規劃職涯，讓求職者找到自己的優勢，並掌握求職的訣竅；同時也介紹勞動部提供的資源，包括就業中心客製化諮詢服務，以及目前鼓勵投入的缺工專案職缺。

參與課程的楊小姐說：「我真的非常認同課程中講師提到要調整尋職心態，可以考慮選擇不同類型的工作，如部分工時或斜槓；疫後缺工補助方案中的旅宿業、餐飲服務業職缺是原先自己沒想到的求職領域，但缺工補助獎勵真的很有吸引力，會考慮合適的工作機會。」40多歲蔡先生原來在工廠擔任品管員，希望能開放更多產業與職缺加入這次的缺工方案，讓自己有更多的選擇。

北分署指出，「疫後改善缺工擴大就業方案」透過補助鼓勵勞工投入缺工產業，協助企業補實人力缺口；凡經公立就業服務推介受僱專案職缺即可領取就業獎勵，一般身分失業勞工每月6,000元，最長可請領12個月；針對特定對象（如中高齡者、二度就業婦女等），全時工作每月發給1萬元，部分工時每月5,000元就業獎勵。詳情請洽詢各地公立就業中心，相關資訊可上台灣就業通網站查詢。