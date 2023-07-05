昨天外圍球場的比賽因為雨勢延後開打，進行後也再度因雨勢中斷，有活動式屋頂的中央球場和1號球場也是因大會處理速度較慢的情況下打打停停，中央球場5日首場賽事，世界排名第10的俄羅斯女將卡薩金娜（Daria Kasatkina）6比0、6比2擊敗地主選手布拉琪（Jodie Burrage），晉級第3輪。

去年溫布頓為了抵制俄羅斯軍事入侵烏克蘭，禁止俄羅斯和支持他們的白俄羅斯選手參賽，今年兩國球員可以恢復參賽，比賽過程也出現退役傳奇女將艾芙特在講評時，為了難發音的俄語名字和國家名舌頭打結。

艾芙特在講解去年溫網女單冠軍、哈薩克選手芮芭奇娜（Elena Rybakina）的背景時，由於發音很相似也饒口，艾芙特就不小心把哈薩克的國名發音念成卡薩金娜的姓氏，「芮芭奇娜在俄羅斯出生，但後來轉籍到卡薩金娜。」不過隨後也被糾正，艾芙特也立刻更正。

聽到這個趣聞後，卡薩金娜也在推特開玩笑寫道：「他們剛剛創造了一個新國家。」