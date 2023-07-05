兩代天后世紀合體！ 李玟、Jolin唱跳「怪美的」。（中天新聞）

天后李玟驚傳過世震撼演藝圈，許多藝人紛紛在社群平台發文哀悼，天后蔡依林2019年曾擔任李玟演唱會嘉賓，今晚在臉書貼出黑底白字「R.I.P，永遠記得，燦爛笑容的妳」，悼念李玟。

金鐘視帝吳慷仁在臉書悲傷悼念，「心情不好的時候…我會聽李玟…，有時候演戲哭不出來的時候我也會聽李玟…，心情好的時候我更會聽李玟…，浴室轉很大聲的那種…，實在是難過的消息…，讓人無限惋惜…，願她在我們心中長存，她的歌聲，她的動感，她的笑容～Coco，RIP，一位喜歡聽著妳唱歌的小粉絲。」

香港歌手鄧紫棋則在微博發文，「我的天，我不敢相信，你總是帶著甜美溫暖的微笑，你總是充滿勇氣和魄力去面對一切風雨挑戰，我無法想像你經歷了多少，無法想像你笑容背後藏著多少的痛，我會一直想念你@CoCo李玟，Rest in peace」。

李玟揪鄧紫棋飆唱「你把我灌醉」 全場嗨翻！（中天新聞）

歌手周湯豪也在臉書貼出與李玟的合照，「R.I.P QUEEN 🙏🙏🙏 大家一定要多注意，關心身邊患有憂鬱症的朋友，如果有需要幫助一定要讓身邊的人知道你的身心狀況。」

主持人小S寫下，「我永遠不會忘記妳的笑容、歌聲、舞蹈！妳是最謙虛的天才！」。

歌手「小宇」宋念宇則寫下，「永遠思念您的歌、笑容..永遠。R.I.P」。

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