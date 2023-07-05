最後遺言！歌后COCO李玟輕生過世 40秒告別音檔曝光 @ChinaTimes ​

華語歌壇天后CoCo李玟今（5）日深夜傳出輕生逝世的消息，享年48歲，讓許多粉絲痛心。而李玟生前其實罹患憂鬱症，有專家指出，憂鬱症有多種前兆，包括失眠、易怒或異常焦慮、體重莫名改變等，而如果不慎服用過量的抗憂鬱藥物，甚至可能會引爆輕生的念頭，用藥時要特別當心。

衛生福利部玉里醫院的衛教資訊指出，聯合國世界衛生組織（WHO）在2020年，就將憂鬱症列為全世界需要重視的3大疾病之一。而憂鬱症其實有多種前兆，包括：持續性悲傷；易怒或異常焦慮、心神不寧；對愛好無感，生活失去興趣；體重莫名改變；失眠或睡太多；疲累及失去活力；精神不集中；極端的情緒改變；尋短或反覆有死亡的念頭。

該衛教資訊表示，造成憂鬱症的原因是腦中血清素濃度較低，因為血清素會使人有愉悅感，若能讓腦中血清素提高，就可以幫助患者緩解憂鬱的情況，而抗憂鬱的西藥，主要機制是讓血清素分泌後能停留在體內較久的時間，因此能幫助對抗憂鬱症，不過這種機制會讓人覺得不舒服，可能導致患者有輕生的念頭和行動力。

值得注意的是，不僅壓力可能會導致憂鬱症，衛教資訊提到，生機飲食、排毒餐等低蛋白飲食也可能讓人憂鬱，「當食物中蛋白質攝取不足時，血清素便缺乏，間接導致憂鬱症」。衛教資訊建議，患者可以攝取「酵母B群、酵母鋅、酵母鐵、維生素C」等營養素，B群跟鋅能幫助神經運作，酵母則是本身含有特殊營養素，能轉變為大腦中的血清素。

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