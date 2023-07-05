微型電動二輪車新法自去年11月30日起推行上路，中華eMOVING連續七個月穩居微型電動車領牌龍頭。eMOVING趁勢宣布推出旗下全新車款EZ-R，預計將於第三季內上市，補齊旗下產品線。

中華車表示，全新EZ-R不僅外型設計顛覆以往電動機車設計語彙，為符合30～40歲通勤族電力需求，使用PBGN電池交換系統。未來eMOVING也將以最多元的產品線，提供民眾更多選擇。

中華汽車旗下eMOVING，自2010年發表第一台電動機車，深耕台灣市場超過13年，陸續發表輕型電動機車、微型電動二輪及市場唯一快充型的普通重型電動機車等多元車型，繼2021年8月發表首款使用Gogoro Network智慧電池交換平台服務的輕型電動機車EZ1，今年再推出普通重型電動機車旗艦車款EZ-R。為eMOVIGN品牌在車款版圖拼上最後一塊拼圖，完善產品線發展。

中華車說明，全新旗艦車款EZ-R除有別市場的嶄新外觀設計外，新車型將採用全新研發馬達，並使用皮帶驅動系統等，鎖定競爭激烈的性能電動機車市場，車款售價在扣除補助後，預計將落在7～8萬間，勢必將市場銷售現況重新洗牌。

中華車指出，EZ-R現正進行最後測試階段，並規劃全台經銷體系進行實際道路駕駛。目標鎖定今年第三季上市，希望屆時提供民眾更多選擇，進一步提升品牌車款銷量，積極搶攻電動車市場。

自去年底新法頒布，微型電動二輪車車款需領牌納管，eMOVING當時為首家通過新型式合格品牌之車廠並取得授權合格證書，可針對新出廠微型電動二輪車進行實車查核審查資格。

中華車表示，慶祝eMOVING穩坐龍頭，即日起至7月31日止，凡微型電動二輪車Shine和Bobe、輕型電動機車EZ1及全台唯一快充普通重型電動機車勁炫125其中任一車款，皆可享伊萊克斯A3空氣清淨機與濾網2件組或5,000元購車金二選一。各車款再提供原廠配件及0利率分期等不同優惠。