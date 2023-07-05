為協助青年順利就業，勞動部5月啟動「投資青年就業方案第二期」，幫助青年「定方向」、「促就業」；勞動力發展署北分署Youth Salon青年職涯中心（簡稱北分署YS）舉辦第五屆「青年職涯夏令營」，透過「職場適應力課程」，規劃口語表達、面試技巧、履歷撰寫、影音履歷製作、人際溝通與勞動法規等系列課程，建立職涯核心能力；同時安排企業參訪了解用人準則與工作環境，培育青年在進入職場前養成基本軟實力前進職場。

北分署YS於5日的課程為求職的首部曲「面試準備」，由職涯規劃師陳韋丞以「說服力面試實戰─成功錄取好工作」為主題，帶領學習口語表達與面試技巧，強調面試時清晰而有信心的表達自我觀點至關重要，所以必須先提升口語表達能力，可以透過參加演講比賽、加入辯論社團或進行模擬面試等方式來鍛煉自己；其次要保持良好的儀態，這是面試成功的兩大關鍵因素。

去年自輔大畢業的張同學分享，自己對於面試一直都感到非常緊張，決定在今天課後預約YS的一對一職涯諮詢，透過和諮詢師模擬面試加強練習，建立自信心；這次的營隊接觸到更多同齡人在面對職場問題時的反應，觸動自己從不同思考角度，做更充足的準備，並將這些面試技巧運用在未來的求職面試。

今年剛從淡江財經系的吳同學說：「老師提醒面試時要保持良好的儀態、適時的眼神接觸，以及微笑、手勢等肢體表達，再加上適時提問表達對公司和職位的嚮往，這些都是自己在過度緊張時會忽略的，今天的課程內容一定能讓我的面試表現更加分，進入自己理想的職場。」

勞動力發展署北分署指出，勞動部推動的「投資青年就業方案2.0」中，透過職涯諮詢、講座、職場參訪等服務協助青年「定方向」，引領青年釐清目標，接軌職場。北分署Youth Salon青年職涯中心，除了本次暑期營隊外，每月定期舉辦職涯講座、企業參訪與工作坊等免費課程，詳情請上「北分署YS青年職涯發展中心」官網及FB粉絲頁查詢，YS陪你一起「在這裡，找未來」！