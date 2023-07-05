2024總統大戰開打，國民黨派出新北市長侯友宜，民進黨則派出副總統賴清德，加上民眾黨主席柯文哲，三人呈現「三腳督」的態勢，而賴、侯、柯這3人是自從1996年，台灣首次公民直選總統、副總統後，時隔28年，再次未有畢業於台大法律系的人選，且三人都曾擔任過直轄市長。而近日就有一份民調指出，對於三位候選人都做過六都市長，有70％的民眾認為是「侯友宜治理下的新北市」表現最好，引發討論。

YouTube頻道《中天電視》3日對於「三位候選人都做過六都市長，你覺得哪位做市長期間的城市治理最好？」進行了網路民調，截至5日22時，已有4000人進行投票，有25％的民眾認為是「柯文哲治理下的台北市」、有5％的民眾認為是「賴清德治理下的台南市」、有70％的民眾認為是「侯友宜治理下的新北市」。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「侯市長在新北市服務13年，市長任內，完成好多艱困的地方建設，受我們新北市民的誇獎！」、「潮水退了就知道誰沒穿褲子！口號治國受害的必定是百姓，選穩定、正直、踏實、幹實事的人才是台灣亂世現在需要的總統！支持侯友宜！支持穩定的力量」、「所以答案不就出來了嗎！侯友宜才是真正想讓台灣人民過好生活的總統候選人」、「唯一支持認真做事的侯友宜，讚！」、「實實在在做事的候友宜，加油」、「六都市長當然是侯友宜做最好，有民調做依據，不是空口說白話」。