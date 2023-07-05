最後遺言！歌后COCO李玟輕生過世 40秒告別音檔曝光 @ChinaTimes ​

李玟5日晚間傳出離世消息， 家屬稍早在臉書證實她輕生，透露她「7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭」。這位歌壇天后曾唱紅不少歌曲，像是她的出道的代表作《我依然是你的情人》和《Di Da Di》等，如今都已成為絕響，還記得李玟生前曾透露，過去因為壓力大到發不出聲音，甚至對舞台有恐懼。

歌曲《Di Da Di》是翻唱MariaMontell的《And So The Story Goes...》，號稱是性感舞后的李玟更自創大溪地感覺的扭腰擺臀新舞步，也讓歌壇和粉絲見證她在音樂圈不凡的創造力與影響力，而該張專輯不到一個月就賣超過50萬張。全亞洲銷量更高達180萬張，是台灣90年代最暢銷專輯之一。

除此之外，《Di Da Di》更榮獲告示牌（Billboard）國際最佳華語音樂錄影帶，許多歌唱比賽的歌手都選擇演繹這首經典歌曲，沒想到如今再也沒有機會聽到李玟演唱這首經典歌曲。

李玟也因此成為進軍美國歌壇的首位華人歌手，並且發行英語專輯，在NBA籃球賽中獻唱美國國歌，她在2011年更與樂裕民結婚，婚後就鮮少露面，據《騰訊娛樂》報導，當時外界認為她在事業巔峰時離開是因為嫁入豪門，讓生活重心從工作轉移到家庭。不過她在2016年還參加《我是歌手4》，陸續奪下3次冠軍，證明「薑還是老的辣」，當時她也透露，過去淡出歌壇的原因是因為自己當時無法唱歌。

李玟表示，那段時間除了希望更多時間陪伴母親和丈夫，還因為壓力過大導致聲音出了問題，甚至講不出話，讓她很害怕踏上舞台，她曾想過放棄歌唱事業，每天對著母親哭泣，後來她振作起來，每天不斷練習，慢慢幫自己增加信心，聲音狀況也逐漸恢復，遺憾的是，這位天后驚傳輕生，留給歌迷們無限的遺憾。

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