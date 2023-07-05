最後遺言！歌后COCO李玟輕生過世 40秒告別音檔曝光 @ChinaTimes ​

華語樂壇天后「CoCo」李玟從1994年在台灣發行首張個人專輯出道，就以特殊的美式唱腔，意外帶領流行風潮，爆紅後短時間出了多張專輯，最經典的〈DiDaDi〉更讓她獲獎無數，其中榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶。另外李玟創下華語歌手在國際上的4大首位成就，替華人做最好代表。

李玟從1994年出道至今，超過29年的唱跳生涯中寫下許多亮眼成績，其中最令人津津樂道的包括在世界盃足球賽開唱、為迪士尼動畫《花木蘭》唱主題曲和配音、Michael Jackson在韓國演唱會的嘉賓等；在2016年李玟更挑戰大陸節目《我是歌手》，打敗一眾好手，最終奪得冠軍。

而李玟在華語歌手中，說是闖進國際樂壇的第一把交椅也不為過，她是首位進軍美國歌壇並於全球發行英語專輯、首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱、首位在NBA籃球賽中演唱美國國歌、首位獲邀美國洛杉磯華特迪士尼音樂廳舉辦個人演唱會的華語歌手。

李玟是首位在奧斯卡金像獎獻唱的歌手。（影片／取自YouTube）

在李玟演唱的大量經典歌曲中，1998年推出的〈DiDaDi〉不僅奪下許多音樂大獎肯定，其中還榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶，是音樂人都夢寐以求的大獎；收錄〈DiDaDi〉的專輯是李玟銷量最高的一張，而〈DiDaDi〉也在全球被傳唱，也被粉絲們認證是李玟最經典代表作之一。

不過，李玟的姊姊李思林今（5）日證實，李玟2日在家中輕生，經搶救治療無效，5日與世長辭，享年48歲。

李玟-〈DiDaDi〉。（影片／取自YouTube）

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