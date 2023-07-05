2021年5月13日興達電廠發生部分機組跳機，釀全台大停電。監察院調查513停電事故，意外揪出「黑電」，核二、三廠「氣渦輪機」機組應作為備用電源，卻有18個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時之調度電源，「例外變常態」，且所發電量未納入電業年報，形同「黑電」，監委表示，警告台電「要用核電就光明正大去用」，不要做備用電源。

監察院調查2021年5月13日與2022年3月3日兩次全國大停電，彈劾台電8人。調查本案的監委向《中時》說明，本來要彈劾到更高的層級，但是看到這次錯誤是「非常低級的錯誤」，屬於技術人員錯誤，最後追究上級主管，追究到興達電廠廠長責任。

該名監委坦言，這次本來有討論要彈劾台電董事長，委員討論了很久，但是最後認為牽涉太大，就如台塑的王永慶下面的技工發生問題，要彈劾王永慶一樣。兩案總共彈劾8人，希望台電人員要遵守SOP ，不要有僥倖的心態，一切都要照規定。

監委另也提出糾正案，點出727核二廠跳機、板新到青年線連接站充油電纜於2021年12月初連續故障起火、1212台北一次變電所配電變壓器及需量競價、核電廠氣渦輪發電機常態發電等違失。

監察院糾正案文提及，台電公司為緩解系統供電壓力，調度運轉核二、核三廠「氣渦輪機」機組及實施需量競價措施，惟核二、核三廠「氣渦輪機」機組主要作為電廠遇到全黑時緊急全黑起動供給廠內機組緊急電源，但2020年至2022年10月間，34個月共有18個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時之調度電源，儼然例外變常態，且所發電量未納入電業年報，形同「黑電」，應確實檢討改進。

監委直言， 「就是在用核電」，當時513停電事故時查到此情形，既然政府不用核電，而且還要歲修，等於要用其他綠電或火力發電，本來應是預備電源，可是發現預備電源用太多次，因為台電的火力、水力發電不足，很多地方還是在用核電。

監委說，警告台電要用核電就光明正大去用，「要用就應正式去用，不是用備用電源」，非核家園是2025的事情，不能對全國民眾講說是備用電源，因為「用的太多次」。監委說，「不否認政府聽到應該不是很高興」，但是以監察院的立場還是要提出。