李玟和加拿大籍富尪Bruce結婚11年，與2個繼女相處融洽，不過近年來富尪多次傳出外遇，兩人也分居，婚姻關係岌岌可危，就連同為女性的繼女也不挺，讓她身心俱疲。

李玟和Bruce結婚後，多次曬出一家人合照，感情融洽，和繼女關係也像朋友般相處，不過Bruce三番兩次爆出劈腿、偷吃嫩妹，李玟多次原諒，更為此難過到分居暴瘦，但她都沒對外做出回應，姊姊也表示這是她們感情的問題，「當事人沒有交代，就是不想公開。」

不過資深媒體人陳玲玲就曾在節目《新聞挖挖哇》上提到，李玟繼女不會挺她的原因是因為，當時Bruce在追求李玟時，他還是已婚身分，因此李玟才遲遲沒點頭，是因為男方發誓會離婚，她才答應結婚。

因此對於2個繼女而言，李玟算是「傷害她們家庭的人」，因此才不會挺她，不過此說法沒受到證實，而至於是否會淨身出戶？她也認為，兩人過去都對外聲稱財產不分彼此，也未簽婚前協議，因此就算要離婚，Bruce也不會如此狠心。

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