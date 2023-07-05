華語歌后李玟今(5)日被家人證實逝世的消息，享年48歲，消息曝光後讓外界相當震驚。對此，李玟的經紀公司也發文證實，並曝光她生前最後心願。

李玟今日傳出逝世的消息後，震撼全網，更是在短短時間內便登上微博熱搜的榜單冠軍位置，讓不少粉絲難以置信，更有不少人湧入李玟的最後貼文，紛紛留言希望她「一路好走」。

此外，李玟的經紀公司也發文證實李玟離世的消息，華納音樂北京在微博上發文透露她的最後心願：「李玟自1994年出道以來一直享有輝煌的音樂生涯，她是華人的驕傲，她的履歷一直被所有人深深記者，她不僅將東方音樂和文化之美帶到全球觀眾的視線中，並且用歌聲、舞蹈以及正能量讓大家感受到她希望帶給大家的力量。」此外，也向粉絲喊話：「雖然CoCo離開了，但希望她的愛和光芒永遠照耀著我們每一個人。」

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