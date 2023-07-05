李玟曬在病房內素顏憔悴照片。（圖／報系資料照、翻攝自CoCo李玟微博）

天后李玟日前傳出婚變，後來又因為腳傷開刀，5日二姐李思林在微博、臉書發表聲明，表示她家中輕生，送醫後昏迷，經醫院搶救無效，享年48歲，她生前曾曬出暴瘦到42.3公斤的照片，身上掛著引流管的照片，對此她揭露原來自己先天左腿有缺陷，一度不良於行，多年來都是靠右腿支撐，坦言「我忍受痛楚很多年了」。

李玟前陣子才因腿部手術出院，沒想到姊姊李思林今天在臉書發布噩耗，表示李玟因罹患抑鬱症，長時間與病魔抗爭而離世，原來，李玟天生左腿有缺陷，2歲時就被送醫動手術，可惜手術未成功，而她忍著痛楚多年，直到去年10月初，她因排舞太拚觸及舊患，髖關節移位，在沒有軟骨的保護下，神經線被壓住，這個傷也讓她痛得走不了路。

針對自身的情況，李玟生前曾發文表示，因為自己剛出生時左腿就有問題，2歲時媽媽送她去動手術，沒想到手術失敗，「其中最難受的是醫生用了一根很粗的鐵棒子穿過我的左腳跟，再加腿上打了石膏，讓我完全不能動，對一個小孩來說，這個很折磨人的」，導致她當時天天哭著入睡。

以唱跳歌手出道多年的李玟，更坦言每次登上舞台其實都是靠右腿支持全身，導致每次演唱會結束後她的腿都痛得要命，敬業的她卻從來沒讓任何人看到她的眼淚，沒想到去年舊疾復發，導致她再度不能走路，「可是也有神奇的時候，雖然我走不了路，但跳舞時我就不疼了，可能是因為跳舞讓我最快樂吧」，以前她總想逃避，但因為病狀太嚴重，無法逃避只能面對。

李玟表示，自己願意說這些，是想給大家看她最真實的一面，「我是真的害怕，害怕自己無法像以前般跳舞」，但奇妙的是當她走進醫院，害怕的感覺都消失了，「我希望我很快可以回到舞台，大家越早看到我，那就越意味著我帶來了非常好的消息」，她也希望能儘快再跟粉絲見面，繼續發光發熱，也自比是永遠打不倒的萬里長城，未料這位天后永遠跟粉絲說再見，以後只能在她的歌聲和過往的舞台表現緬懷這位巨星。

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