歌后CoCo李玟罹患憂鬱症輕生不治，震驚兩岸歌迷，讓無數人悲傷不已。就有網友詢問，李玟生涯中，哪一首歌是最經典的，引起鄉民熱議，不少人表示「Di Da Di」最經典，刀馬旦則是最好聽的。

網友在PTT八卦版發問「李玟哪首歌最經典？」，他表示自己實在不敢相信CoCo最後會是這樣的結局，感嘆世事無常，詢問大家哪首歌最經典，自己給的答案則是刀馬旦和第九夜。

鄉民們也紛紛給出自己的答案，不少人認為最經典的非「Di Da Di」莫屬：「絕對是滴答滴」、「Di Da Di啊，有誰不會哼旋律的」、「Di Da Di當時紅到全台灣都在播」、「滴答滴太洗腦了」。

不少人則認為，「Di Da Di」是最經典出名的，但最好聽的則是刀馬旦：「刀馬旦最好聽，當年聽了好幾個小時停不下來」、「以前隨身CD刀馬旦從頭LOOP到尾」、「刀馬旦最好聽，沒有之一」、「刀馬旦聽到沒看過台詞都會背」。

此外還有網友給出其他答案：「月光愛人，第一位站上奧斯卡唱歌的華裔」、「我依然是你的情人，唱功超強」、「我最喜歡第九夜」、「CoCo每首都好聽，快歌慢歌都超強」、「好心情，一整個很夏天」、「往日情」、「過完冬季一票」、「過完冬季，剛好那時搬家，聽到整個思鄉情發作」、「好心情，聽了真的心情好」、「花木蘭的主題曲」、「太多太經典，好難選，最愛默默愛你」。

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