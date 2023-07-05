過去幾年，mRNA「信使核糖核酸」的技術製作的新冠疫苗，協助我們渡過了3年的全球疫情，堪稱貢獻巨大。現在科學家將以此經驗為基礎，開發一種新的癌症治療方法，設計一種帶有癌細胞自毀程序的mRNA 分子，傳遞進癌細胞，然後內部自行製作毒素破壞腫瘤。科學家將它形容成「癌細胞的木馬程式」。

新阿特拉斯(New Altas)報導，所有的活細胞內，都有個胞器名叫「核醣體」，它們本質上，是生產與細胞活動有關蛋白質的微型工廠。至於細胞需要製造哪種蛋白質，取決於它們收到的「藍圖」來決定。而這些「藍圖」就來自mRNA-信使分子。

在新冠肺炎大流行時期，輝瑞BNT 和莫德納(Modern)公司利用了mRNA 技術開發疫苗，其原理是利用Mrna的指令，誘導我們的細胞產生與病毒類似的「刺突蛋白」，以觸發免疫反應，訓練我們的身體抵抗後續感染。

眾所周知，輝瑞BNT與莫德納疫苗的效果好，副作用也低，從那時起，科學家們將目光轉向癌症，嘗試以 mRNA 來生產可被腫瘤所接受的「藍圖」，將其誘發癌細胞自我毀滅，再與免疫療法等其他療法結合使用時，或是是最徹底，也無害的癌症治療方法。

以色列特拉維夫大學(Tel Aviv University i)的科學家，設計一種mRNA 分子，會摧動核醣體產生毒素，然後包裝成脂質奈米顆粒，並注射到腫瘤中，這將使癌細胞裡的核醣體工廠，自行生產毒素，並且毒害自己。研究小組表示，這一定比化療更安全，因為化療也會損害健康細胞。

研究團隊以黑色素瘤的小鼠進行的實驗，單次注射後， 44~60% 的癌細胞被破壞，而且腫瘤生長也明顯減慢，使得小鼠的治療後存活時間，比對照組小鼠顯著提高。後續觀察，也沒有發現任何不良影響。

儘管這個方法聽起來很有趣，在小鼠實驗也相當成功，但這項研究還處於早期階段。不能保證結果一定適用於人類，還需要後續的大規模動物測試。