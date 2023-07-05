華語歌壇天后CoCo李玟前陣子才因腿部手術出院，稍早李玟姊姊李思林在臉書發布噩耗，表示李玟「數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下」，於2日在家中輕生，最終於7月5日與世長辭，享年48歲。華人影星楊紫瓊今年憑電影《媽的多重宇宙》成為奧斯卡影后，李玟3月13日才在臉書發文提及，曾和楊紫瓊以《臥虎藏龍》闖關奧斯卡，當時腿傷復健學走路的CoCo直呼「妳給我勇氣跟力量！」

當年李安武俠電影《臥虎藏龍》闖關美國奧斯卡金像獎，榮獲最佳外語片、攝影獎、藝術指導獎、原創音樂獎，李玟主唱主題曲〈月光愛人〉，獲得奧斯卡最佳電影歌曲獎提名。飾演「俞秀蓮」的楊紫瓊也獲得金馬獎及香港電影金像獎最佳女主角獎提名。李玟在香港電影金像獎獲得最佳原創電影歌曲獎，楊紫瓊則獲得亞美影視獎的最佳女演員獎。兩人曾一同出席第73屆奧斯卡金像獎頒獎典禮。

楊紫瓊早年以《小蝦米對大鯨魚》女打仔表現受注目，1997年受邀演出007系列《明日帝國》女主角，2000年憑《臥虎藏龍》再度揚名國際。2011年出演《翁山蘇姬》，演技備受肯定。但真正揚眉吐氣的代表作，則是飾演洗衣店老闆娘的《媽的多重宇宙》，一舉拿下奧斯卡最佳女主角。

楊紫瓊得獎，曾一同走奧斯卡紅毯的李玟與有榮焉，3月13日在臉書寫道「那一年，我們在奧斯卡一起闖關。今年，我在重新學習走路，在加油。而你在奧斯卡持續發光，你給我勇氣，給我力量。恭喜楊紫瓊。非常感動和驕傲，這是你，是華人，亞洲人非常重要的時刻，我們又進步了！」

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980