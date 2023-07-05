「涓豆腐」以燒酒、炸雞、煎餅三大韓式料理為主軸，推出「韓味微醺」主題饗宴。（豆府餐飲集團提供）

「肯瓊醬韓式炸雞」韓國辣醬尾韻和細緻奶香刺激味蕾，讓人一口上癮。 （豆府餐飲集團提供）

韓國人下雨天喜歡吃煎餅，「起司馬鈴薯煎餅」香氣濃郁，料豐味美。（豆府餐飲集團提供）

韓國熱銷破億瓶的「初飲初樂零糖燒酒」，7月起在「涓豆腐」全台門市也能喝到。（豆府餐飲集團提供）

疫後第一個暑假，餐飲業紛紛動起來，推出多元方案搶食暑假餐飲市場的大餅。知名的韓式連鎖品牌「涓豆腐」，特邀韓國DKORE韓式料理連鎖餐廳，具10餘年廚藝經驗的「韓料女王」金守貞主廚客座，推出「韓味微醺」主題饗宴，以燒酒、炸雞、煎餅三大韓國飲食為主軸，在炎夏裡打造一個微醺的舒爽餐敘。業者更加碼推出點購指定餐點可享折價優惠。

兩「味」韓式炸雞強勢登場 搶攻老饕必吃清單

「涓豆腐」全新登場的「韓味微醺」主題菜色中，韓式炸雞強打「迷戀酸、上癮辣」兩大滋味，在品牌既有的原味、辣味、醬味、蜂蜜蒜味4種口味外，全新解鎖新滋味。以曖昧的迷戀酸為發想的「洋蔥白醬韓式炸雞」，是以滑口的濃郁白醬，直接澆淋上金黃酥脆的炸雞，吃起來酸甜爽口，越吃越開胃。而復刻重現的「肯瓊醬韓式炸雞」，則是將風靡全世界的肯瓊醬和炸雞，組成天團級的美妙組合。主廚將黃芥末與韓國辣椒醬依黃金比例融合後，再添加香甜蜂蜜製成細緻柔滑的肯瓊醬，淋在脆皮炸雞上，韓國辣醬尾韻和細緻奶香的味蕾刺激，讓人一口上癮，吃到欲罷不能。

新上市「起司馬鈴薯煎餅」 韓國人雨天必吃家鄉味

「韓味微醺」主題饗宴中，煎餅是金守貞主廚最愛的家鄉味。她表示：「下雨的時候，韓國人喜歡吃煎餅，因爲煎餅在鍋子上發出的滋滋聲響就像下雨的聲音，所以只要一下雨，腦中就會浮現煎餅滋滋聲。」這一次由金守貞主廚所研發的「起司馬鈴薯煎餅」是將新鮮馬鈴薯泥，加上火腿、德式香腸、玉米、甜椒等滿滿配料，利用小火煎出金黃色澤，最後再撒上大量起司，入口酥脆，散發濃郁起司及馬鈴薯香味，搭配特製洋蔥醬，增加清爽感，脆爽的洋蔥塊和酥脆煎餅一起咀嚼更是極度合拍。

韓國熱銷百搭零糖燒酒 「韓料女王」教你配出新滋味

韓劇、韓綜出場率最高的非燒酒莫屬，韓國熱銷破億瓶的「初飲初樂零糖燒酒」可是韓國年輕人指名度最高的燒酒，喝起來細緻滑順，沒有傳統燒酒的嗆辣感，更好入喉；因釀造過程沒有添加果糖，所以喝起來無負擔，廣受年輕女性喜愛。金守貞主廚分享：「初飲初樂零糖燒酒除單喝以外，更是款百搭酒款。」她建議可試試韓國人的喝法，將啤酒排成一列，在酒杯間的杯緣放上「初飲初樂零糖燒酒」，撞擊最側邊的燒酒杯後產生骨牌效應，燒酒瞬間掉入啤酒的震撼畫面讓人瞬間嗨爆，名為「炸彈」的調酒適合拿來搭配韓式炸雞享用，堪稱絕配美味。

金主廚補充將「初飲初樂零糖燒酒」拿來加上馬格利酒和七喜，不僅呈現討喜的乳白色澤，甜甜的碳酸飲帶出加倍的香甜口感，搭配酥脆鹹香的煎餅是無可取代的美妙滋味。

歡慶新菜上市 點購指定餐食現折30元

歡慶「韓味微醺」新菜上市，「涓豆腐」7月起推出最嗨優惠，即日起到門市點購「洋蔥白醬韓式炸雞」或「肯瓊醬韓式炸雞」，搭配「初飲初樂零糖燒酒」原價298元，現折30元，只要268元。

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