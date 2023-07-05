大雪山27K鳶嘴山登山口等停車熱點，遭民眾占用進行車宿。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

酷暑到來，民眾紛紛山上避暑，大雪山國家森林遊樂區及林道沿線經常出現泡茶野炊、搭棚占用車格宿營等情形；令人直呼離譜！東勢林區管理處 5日表示，大雪山林道沿線自8月1日起開始收費，盼遏阻遊客占用車位亂象。另15日起，從東勢發車251路公車將延駛至鳶嘴山登山口，試辦1個月。

大雪山國家森林遊樂區是避暑好去處，為方便遊客停車，林道沿線79個車位都沒有收費，有些人貪圖方便，出現搭棚占用車格、泡茶野炊等亂象，其中27K鳶嘴山登山口等停車熱點，甚至長期進行車宿，導致真正有需求的登山客，一位難求。

東勢林區管理處指出，為管理大雪山林道停車空間、減少使用車位宿營情形以及保障民眾使用權益，在與台中市停車管理處機關合作下，自8月1日起，大雪山林道沿線將開始收費管理，以4小時計次50元方式計價收費，透過收費管理、增加大眾運輸方式，可增加車位周轉率、減少上山車流量，期能降低部分車位遭長期占用情形。

東勢林區管理處表示，由於大雪山林道停車空間有限，積極爭取增加至大雪山林道27K鳶嘴山公共運輸，自15日起，從東勢發車251路公車將延駛至鳶嘴山登山口，試辦1個月，每天3個班次，於東勢車站5：55、11：25、15：50發車，並於27K鳶嘴山登山口6：55、12：25、16：50返程，後續將視搭乘成效評估是否續辦。