48歲CoCo李玟驚傳逝世！ 緬懷昔節目身影（中視新聞）

天后李玟驚傳輕生過世，享年48歲，李玟能歌善舞，舞台張力十足，1994年在台灣發行首張個人專輯正式出道並走紅，近30年來，李玟不斷用表演帶給觀眾滿滿的感動。《中視新聞》特別整理出李玟以往上節目的精彩片段，一同緬懷天后身影。

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