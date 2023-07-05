天后「CoCo」李玟今（5）日經二姊李思林證實，她2日在家中輕生，經搶救治療無效，今日與世長辭，享年48歲。李玟今年出道30週年，粉絲們都很期待她會有巡演或推出音樂作品，卻先傳出死訊，令大眾譁然；而李玟昔日的工作夥伴被問及她生前的狀態，心痛回應她都在休養。

李玟從前段時間傳出動手術，努力復健休養，都沒有回歸演藝圈的消息，一直以來都有許多粉絲到她的社群關心，問她何時才會回到舞台上；豈料，今日李玟二姊證實她的死訊，透露她2日在家輕生，家人發現送醫搶救，但今日還是在醫院逝世。

根據《ETtoday星光雲》報導，李玟昔日緊密合作的工作夥伴被問及她生前狀況，和是否有為出道30週年籌備活動等，但對方心痛回應沒有，也說她因婚變事件過得很低調，沒有和他們聯絡；不過，補充說李玟有向其他老朋友報告自己都在休養。

李玟二姊李思林的訃告中提到，「2023年本應是CoCo出道30週年，29年來她除了用勁歌熱舞帶給我們無盡快樂與驚喜外，更努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地，一直全力以赴為華人發光發亮，我們為她感到自豪」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980