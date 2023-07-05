國民黨立委賴士葆今天指出，由於司法的輕刑責，以及NCC、金管會及數位部等政府部門怠忽職守，甚至詐騙集團藉著執政黨立委與行政官員的餐飲交好，打造包裝美好的公關形象，在台灣，詐騙已是高報酬低風險、一本萬利的新行業，使台灣成為「詐騙之島」。上個月他提案修法要加重詐騙犯的刑責，包括因應AI世代衍生的法律歸屬，明天(6日)將在立法院開公聽會，邀請行政單位、學者和律師及受害人一起探討防範詐騙的相關問題。

賴士葆在臉書指出，詐騙案的氾濫，很多家庭因此傾家蕩產，甚至家破人亡，接到太多傷心欲絕的民眾來陳情，眼看錢被騙走，運用公權力追回機率很低，有政府卻不能讓人安心。詐騙已經變成第一犯罪型態，也是民眾財產的最大威脅。看看法務部的資料，最近5年，7萬名詐騙犯，被判3年以上重刑的只有355人，占全部的0.5％，這樣輕的刑責，就是鼓勵更多人投入這個高報酬的行業，詐騙已經變成最快速致富又低風險的顯學。

賴士葆舉例，2016年，20名涉嫌電信詐騙的嫌犯被遣返台灣，在機場被警方以「缺乏事證、無法可管」的理由當場放人，成為笑話。這些年過去，詐騙儼然成為一本萬利的新興行業，為了洗刷「詐騙之島」的汙名，蘇貞昌在行政院長任內花14億成立打詐國家隊1.0版，還是無法遏止詐騙的猖獗。根據警政署資料，去年將近3萬詐欺案件，創12年的新高紀錄，詐騙嫌疑犯4萬多人，也創15年的最高紀錄，所以陳建仁上台接任閣揆又加碼13億成立打詐國家隊1.5版，外界都沒有看好這樣能夠奏效。

賴士葆說，根據檢察官在打詐研討會中所抓出政府部門怠忽職守導致詐騙橫行的3大戰犯，包括：1.NCC疏於監管電信業者浮濫的賣出漫遊門號給來台觀光客，成為詐騙集團犯罪的工具。2.金管會疏於監督人頭帳戶，沒有建立警示帳戶的過濾機制，沒有從各種交易支付方式把關。3.花大筆公帑成立數位部，但部長唐鳳任性地只負責發展，不願承擔監管職責，政府坐視詐騙犯自行開設第三方支付平台把錢匯出台灣，不設資本額門檻或開業限制。

賴士葆表示，im.B讓我們見識到詐騙集團藉著執政黨立委與行政官員的餐飲交好，打造包裝美好的公關形象，讓民眾不設防參與投資。此外，利用民眾求職心切，透過人脈誘導人到國外工作，因此被凌虐、性侵甚至割除器官的駭人聽聞，詐騙早已發展成為跨國企業化的犯罪組織。網路及手機的簡便與流通，促使詐騙的犯罪樣態更多元，所有手機和電腦充斥理財、投資、求職、交友、色情、保險、傳銷…等等詐騙五花八門，詐騙嫌犯快速、普及，綿密到每個人都接過詐騙集團的相關訊息，可以說防不勝防。