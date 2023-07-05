卡彭特接受《雅虎財經》（Yahoo Finance）訪問指出：「勞動市場是今年為止的熱門話題之一。縱然經濟明顯放緩，就業增幅卻相當強勁，有助於保持消費支出韌性。」

他認為美國經濟確實因Fed的緊縮政策有冷卻跡象，但就業市場強韌，經得起Fed的激進升息，不太可能落入衰退。

卡彭特3日表示，他預期Fed能實現經濟「軟著陸」（soft landing）的夢幻劇本，在不讓大量工作機會流失的情況下，通膨率降回2％目標。

卡彭特指出，他認為美國經濟的確在放緩，但從最近的就業數據來看，企業職缺雖減少，並未見到大量解雇，證明美國經濟「目前處在相當穩健的狀態」。

美國通膨率飆上40年高點，Fed為馴服通膨巨獸，自去年3月啟動升息循環至今，累計升息20碼（500個基點），聯邦基金利率目標區間從接近零水位，狂升到5％-5.25％。

儘管Fed在6月例會停下升息腳步，但Fed官員接連釋出鷹派訊號，暗示今年結束前至少再升2碼，甚至不排除連續升息。

即便Fed卯足勁緊縮貨幣，美國就業市場依舊火熱。5月非農就業人口新增33.9萬，失業率在3.7％，6月非農就業報告將於7日出爐。

預估美國6月非農就業人口增幅放緩，僅新增22.5萬，失業率料停留在3.7％。平均時薪的年增幅，也從5月的4.3％略縮為4.2％。