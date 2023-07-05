芝加哥黃豆期貨價5日早盤大漲1.1％，報每英斗13.69美元；玉米期貨上升0.76％，報每英斗4.9725美元，小麥期貨揚升1％，報每英斗6.485美元 。

俄羅斯4日重申讓俄羅斯農業銀行（Rosselkhozbank）使用環球銀行金融電信協會（SWIFT）跨境支付系統的要求，以避免協議破局。

外媒報導，歐盟正在考慮一項提案，允許俄羅斯農業銀行設立子公司，讓後者連上SWIFT。但俄國並不領情，外交部發言人稱該計畫是「蓄意地不切實際」，設立子公司可能需要數個月，然後還要三個月才能連接SWIFT。

俄國亦拒絕聯合國的構想，即在俄羅斯農業銀行和美國摩根大通之間設立替代付款管道。俄國稱SWIFT沒有替代工具。

距離穀物協議到期不到兩周，克里姆林宮發言人5日表示，俄國尚未對是否延長協議做出最終決定。俄國不斷表示，讓銀行使用SWIFT是俄國出口糧食與肥料的障礙之一，除非這些問題解決，不然沒有理由延長穀物協議。

依據協議，俄國保證烏克蘭穀物船可安全往返黑海港口。依據聯合國數據顯示，自兩國在去年7月簽署協議以來，烏克蘭自黑海共出口超過3,200萬公噸的糧食，至全球三大洲的45個國家。聯合國稱該協議是「全球糧食安全的命脈」。

穀物出口協議若是中斷或暫停，將加重窮國的糧食危機，並推高全球糧價。聯合國糧農組織（FAO）指出，自去年3月以來，全球糧價下滑22％。

俄國過去也曾揚言退出穀物協議，但本次的措辭最強硬。俄國稱烏克蘭穀物絕大多數是運往糧食充足的富國，包括阿富汗在內的全球五個最貧窮國家只獲得出口量的2.6％。