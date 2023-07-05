Fed官員相信，只要消費者持續抱持通膨降溫的想法，通膨就會朝預期的方向走，這意味Fed的升息幅度可以收斂。

根據紐約聯準銀行5月的調查，受調美國消費者預期，1年後通膨率可望從最近的峰點6.8％降為4.1％，來到2年新低。

Fed更看重長期趨勢，紐約聯準銀行調查發現，消費者的3年及5年通膨預估，分別為3％、2.7％。

在2020年新冠疫情肆虐前的5年期間，3年通膨預估的平均值在2.8％左右。換句話說，目前美國的高通膨率，可望在三五年後降到疫前水平。

Fed主席鮑爾最近在記者會上指出：「長期通膨預期看來相當穩定。」這段期間Fed認為長期通膨預期穩定或是「錨定」（anchored），因為短期事件對長期通膨預期的影響很有限，其他調查大致呈現相同趨勢。

Fed官員之所以重視通膨預期，主要因其會自我應驗（self-fulfilling）。一旦有物價狂飆的預期心理，勞工會要求加薪，企業預期勞動成本攀高而調漲售價，Fed只好強力升息對抗通膨，導致經濟向下沉淪。

多位經濟學家指出，1年通膨預期會隨汽油價格高高低低，所以意義不大。Fed官員認為，要判定實際通膨趨勢，長期通膨預期最重要。

美國人看好通膨會降溫，主要是目睹消費者物價指數（CPI）年增率在過去一年驟降，由去年6月的峰點9.1％，一路滑降到今年5月的4％。

紐約聯準銀行調查顯示，美國人相信汽油、教育、醫療保健及食品的通膨率，將回到或趨近疫前水準。