越南禁映真人版電影《芭比娃娃》 23:252023/07/05 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 原訂21日在越南上映的好萊塢真人版電影《芭比娃娃》，因為片出現大陸主張的「九段線」南海地圖，遭到越南禁映。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《芭比》並非首部因為「九段線」遭禁的電影，索尼的「秘境探險」（Uncharted）也因為相同理由被官方禁映。 《其他電子》洋基工程登新天價 今年已漲近9成 《汽車股》中華eMOVING微型電動二輪 連7月領牌奪冠 新北打火兄弟攜新工具 地下層捷運站保持通訊暢通 #禁映 #芭比娃娃 #真人版電影 #九段線 #越南 也許您會感興趣 推薦閱讀 《貿易》越南工具機展 貿協3商機搶攤 17:292023/07/05 財經 羅志祥重返《娛百》擠滿朝聖員工 遭網酸「趁亂回歸」 08:202023/07/05 娛樂 千鈞一髮！河內內排機場險「撞機」 航管停職調查 00:032023/07/06 國際 《基金》電動車ETF股價奔歷史新高 這檔最牛、月漲幅近2成 09:082023/07/05 財經 《電子零件》AI火種旺 全漢營運成長可望挹注新動能 08:582023/07/05 財經 停電事故不斷 監察院糾正台電「5大缺失」 16:592023/07/05 政治 每班十幾人擠不上車！南崁通勤族崩潰 交通局提這解方 17:132023/07/05 生活 興達電廠事故全台大停電 監察院彈劾台電4員工 15:182023/07/05 政治 影》美路跑賽爆烏龍！選手終點線前「轉錯彎」 21萬瞬間飛了 13:312023/07/05 國際 駕駛注意！ 台61南下白沙屯段主線 7日起施工將封閉管制 13:552023/07/05 生活 《電子零件》群電6月營收33.22億元、月增年減 H2業績溫和回升 15:482023/07/05 財經 台股下半年萬八有望 定期定額輕鬆掌握長線成長契機 09:252023/07/05 財經 太陽光電瞬間發電量創新高 整體綠電占比超過20％ 20:242023/07/05 財經 電動車帶動運輸用電爆漲10％ 上半年工業電力苦衰6％ 17:592023/07/05 財經 「真人版晴子」成謎片女主角 她還原真相撂狠話：好自為之 16:032023/07/05 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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