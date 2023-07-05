歌后李玟今（5日）被家人曝光離世消息，其經紀公司華納音樂也證實死訊，享年48歲，消息一出震撼全網，其最後的社群貼文也湧入大批粉絲留言哀悼。其中，李玟IG的最後貼文停在去年，除了發文告別2022年外，其文中字句，也揭露了她最後作品的靈感來源。

李玟逝世的消息傳出後，在各大社群上引發網友討論，更有不少粉絲湧入李玟社群中的最後貼文留言哀悼。其中，李玟的IG更新停留在去年年尾，寫下：「愛與信仰是她最喜歡的字」，並指出她當時也迫切需要那兩個字來度過困難的一年。

李玟在文中提及：「生活有時似乎難以忍受，但我以『女戰士』的態度，在面對生活時無所畏懼，總是有最燦爛的笑容和最大的笑聲。」並喊話粉絲要使用遮些力量去面對困難。另外，李玟也在文中揭露2023的願望，期許自己能繼續分享人生故事，並且在面對生活重大變化時，仍然保持積極的態度，「很開心我終於活出真正的自我，我每天都感激自己還活著，這是最好的感覺了。」

李玟在貼文中也向自身及粉絲喊話，指出自己是女戰士寶寶，「就像長城一樣，我永遠不會倒塌。如果我能克服一切，那你也能做到。你並不孤單，無論生活多麼艱難，我都和你在一起。」在該則貼文中，她也一併曝光多張照片，除了曬出她手上「愛」以及「信仰」的刺青照片，另外還有自己的引流傷口照、體重計42公斤照，以及多張自己的生活動態，和粉絲們分享自己的生活。

事實上，李玟最後宣傳的作品，今年5月份推出的歌曲《戰士》，而在歌詞中，可聽見她唱著：「生活要面對很多困難和傷痛，勇敢去挑戰去追求，你就是戰士。」看似洩漏出生前最後一段時光的心境及感悟。

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