美國強力打壓通膨，多次喊話產油國不要減產，以達到以量制價。但身為產油國聯盟OPEC＋「老大哥」的沙烏地阿拉伯3日卻宣布，把每天自願性減產100萬桶原油計劃延長至8月，俄羅斯也宣布了力挺油價的措施。

在6月初舉行的OPEC＋部長級會議上，沙烏地阿拉伯與俄羅斯意見分歧，沙國自願加碼減產幅度，力圖支撐原油市場，可是同為產油大國的俄羅斯卻無意額外減產，多次超額出口石油的做法也惹惱沙國。

沙國能源部3日表示，為了與OPEC＋國家共同維護國際原油市場穩定，7月開始實施的自願額外日減100萬桶原油措施，將延長到8月底，同時不排除繼續延長。

俄羅斯也在同一天宣布，將在8月每天減少50萬桶石油出口，聯手力挺油價的意味濃厚。

沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）表示，身為OPEC＋的一分子，沙國與俄羅斯的合作依然極為強而有力，OPEC＋也將採取一切必要措施來拉抬油市。

減產措施推升西德州原油期貨價上漲逾2%，一度來到每桶72.08美元。