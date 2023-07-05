行政院會6日審議「房屋稅差別稅率2.0方案」，不但囤房稅率調升至2％到4.8％，更祭出「全國歸戶」機制，若拍板，將在明年上路，中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全認為，為了選舉，政策已經走火入魔了。

楊玉全說，囤房稅用全國歸戶的「戶數」來下重手，一定會傷及無辜。例如因都更危老或其他合建分回、債權人承受擔保品、起造人生產等情形，只因為「戶數」因而增加，就毫無例外的課徵囤房稅懲罰，這就是亂課。政府如以囤房為由，全國一致逕為調漲房屋稅率，對於稅基高的市縣，將造成嚴重的稅災，城市建設也會在重稅之下難以進行，重稅也變成民生沈重負擔，全民集體受害。

楊玉全更表示，特別是起造人是投入勞力資本、配合政府都更危老政策生産新屋的供應者，蓋出來的新屋是生產、製造出來的待售商品，竟列為等同投資客購屋囤積居奇的囤房稅課徵對象，在市場房屋已經難賣的困境下，全國建商以及從業員工，強烈質疑政府為什麼要把我們也當成炒房客！