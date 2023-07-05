教育部、國防部祭出「大學當兵3＋1」政策，國民黨總統參選人侯友宜表明反對。淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆表示，男性同學若選3＋1，所獲補貼、薪餉對女性同學並非公平，侯友宜反對不無道理，而實際上是更加清楚闡述他對台美關係、兩岸關係、資源分配的看法。

陳奕帆說，侯友宜擔任警官期間，身先士卒多場前線槍戰與談判，深知後方有強大火力支持的重要性。相同地，在國家安全與國防方面，惟有加強與友邦一起聯合訓練、增強自我防衛能力、務實採購軍備，皆是台美雙方共同關切的重點，也是他當選後擔任三軍統帥最基本、最核心的首要任務。他指出，美國為我中華民國最堅實的盟邦，且美國在台協會主席羅森伯格、台北辦事處處長孫曉雅雙雙與侯市長有多次見面與私下溝通的紀錄。

陳奕帆表示，兵役制度操之在我，役期縮短為4個月的前提是兩岸和平與穩定，若非兩岸關係惡化至兵凶戰危、一觸即發的狀態，我國可以把兵役制度設計得更完善後，再加以確實執行。侯友宜當選後若能妥善恢復與北京當局的事務性溝通，降低兩岸軍事緊張，減少誤判機率，實屬美、中、台三方之福。美國國務卿布林肯訪陸後，提「美、中兩國在激烈的競爭下，需要密切的溝通」，而我國又何嘗不是呢？

陳奕帆指出，兵役延長一年距今只剩數月就要急就章上路，試問2022年底裁定2024年初開始施行一年兵役，相關訓練內容要領、營舍後勤配套真的都已經準備好了嗎？另外，自我防衛能力除透過繼續對美採購軍備外，還需加強國人與國軍保衛中華民國的愛國心與榮譽感，並非透過學費、納稅人的稅金收買。目前政府提出的補貼、大撒幣措施，試圖用錢收買人心，但卻培養不出軍魂，軍魂與榮譽才能長久守護中華民國。

陳奕帆強調，美國支持台灣加強自我防衛能力，而非支持民進黨政府急就章式讓青年上戰場，甚至大四就可能要上戰場。他也說，自己任教於大專院校，三年畢業學生實屬資優卻稀少，或多或少得犧牲社交、戀愛與培養人際關係的機會，更遑論參加出國交換學生的良機。

陳奕帆指出，男性同學若選3＋1，所獲補貼、薪餉等對女性同學並非公平，加上系所排開課如何因應3＋1的男女有別，讓校方與師生都陷入困境，因此侯友宜反對3＋1不無道理。而侯友宜提出「在兩岸和平與穩定的前提下」，兵役役期或能自一年縮短的看法，皆有所本。

陳奕帆說，我國大量採購美國精密裝備的現況下，當然必須維持良好、零意外的台美關係。在少子化、募兵不役的現狀下，有效提升訓練義務役內容、培養捍衛中華民國的榮譽感與軍魂，遠比役期長短更加重要。