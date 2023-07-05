「發掘 ∞ 邱聖凱」公益畫展5日於台中拾本書堂開展，邱聖凱家人到場加油打氣。（主辦單位提供）

邱聖凱送花給網銀基金會執行董事陳大鈞。（主辦單位提供）

公益畫展「發掘 ∞ 邱聖凱」5日於台中拾本書堂開展。（主辦單位提供）

網銀基金會與拾本書堂首場公益畫展「發掘 ∞ 邱聖凱」5日於台中拾本書堂開展，基金會執行董事陳大鈞說，聖凱和他們一家的故事非常貼近每個人的生活，非常勵志，歡迎大家多來拾本書堂坐坐，給予鼓勵，讓更多身障孩子被看見、被發掘。

「發掘∞邱聖凱」公益畫展從今天起至8月31日止在拾本書堂開展，5日上午舉辦開幕分享會，包括市議員林德宇、李天生等人均共襄盛舉。

陳大鈞致詞表示，昨天他帶輕微失智的媽媽坐高鐵北上，媽媽在列車上進廁所後，卻不曉得如何開門出來，還出動列車長幫忙，這麼小的一件事卻把他搞得很慌亂。他用這種心情設身處地，可想而知那些家中有身障成員的家庭，如同邱勝凱有嗜睡症等多重障礙，能夠從學習音樂、繪畫等藝術技能，一步步走到現在能夠辦展覽，真的是很不簡單。

陳大鈞說，聖凱和他們一家的故事非常貼近每個人的生活，可以說非常勵志，歡迎大家多來拾本書堂坐坐，給予聖凱鼓勵，讓更多身障的孩子被看見、被發掘，擁有圓夢、照顧自己及守護家人的能力；也期許每一個人都能成為別人的貴人，發掘彼此身上的光，讓生活更多溫暖照亮。

此場公益畫展藝術家-邱聖凱，26歲，患有心室中膈缺損、中度智能障礙、構音障礙、妥瑞氏症及嗜睡症。國中時因遭遇霸凌，失去笑容與自信。就讀台中特殊教育學校高三時，正好是網銀基金會走入特教學校推動「街頭藝人培訓計畫」的開始，學習音樂發掘了聖凱的潛能，從陶笛開始，直至現在，葫蘆絲、薩克斯風都是他的拿手樂器。

網銀基金會與網銀國際歷經3年籌備打造綠色公益圖書館，於2021年拾本書堂蘊育而生，拾本書堂位於台中大里軟體園區，是一座多元多功能的空間，館內的書籍皆是募集而來，除了提供書籍的流通與閱覽、更提供周邊弱勢國中小學童的免費課輔及供餐服務。