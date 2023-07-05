新華社引述兩岸企業家峰會信息產業合作推進小組大陸方面召集人劉利華表示，元宇宙作為前沿數位科技的集合體、虛擬世界與現實社會交互的重要平台，正在成為數位經濟發展的新形態、新賽道，顯示出廣闊的發展前景。

劉利華建議，兩岸業界發揮各自優勢，在拓展應用場景、探索商業模式、推動人才共育等方面加強交流合作，加快推動元宇宙創新應用和數位化生態建構，關注元宇宙產業帶來的安全方面的挑戰，切實保障發展安全。

參會代表聚焦元宇宙、數位經濟、雲網融合、智慧製造和兩岸融合發展等主題，詳細交流探討推動兩岸數位化轉型、元宇宙發展的方向和路徑。

台灣方面召集人李詩欽視訊致辭表示，近年來，因為網路及數位科技的進步，數位生活與數位經濟已成為全球發展主流。數位轉型、製造服務化、低碳生產是兩岸產業合作的重要議題，本次研討會對兩岸數位產業的進一步深化融合意義重大。