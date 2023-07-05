據《日經新聞》（Nikkei)）4日報導，今年上半年（1～6月）日本IPO企業數量達44家，較去年同期增加7家，且為過去十年來的第二高，僅次於2021年的53家。

日本去年IPO市場陷入低迷，原因在於俄烏戰事延燒與全球央行競相升息引發景氣放緩擔憂。這不僅衝擊投資人信心，也促使多家企業延後或終止IPO計畫。

但今年上半年情況大不相同。除了日股攀抵33年新高外，生成式AI需求高漲使得投資人對於AI個股表現寄予高度期待，令企業更有意願推動IPO。