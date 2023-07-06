樂壇天后李玟（CoCo）晚間驚傳逝世，二姊李思林今（5日）發文表示，李玟患上抑鬱症，2日在家中輕生，經搶救治療無效，今天與世長辭，享年48歲。消息一出，震驚各界，不少圈內人紛紛發文哀悼，國際大導演李安也透過助理李良山回覆「非常震驚，印象中她是那麼一位開朗可愛的人」。

李玟於2000年受邀為李安執導的電影《臥虎藏龍》演唱主題曲〈A Love Before Time〉，曾入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，她也成為首位登上奧斯卡頒獎典禮獻唱的華裔女歌手，李安憶起當時李玟錄製時，「一切是那麼令人愉悅」，也難忘李玟也即將登上奧斯卡頒獎典禮前夕曾說「我是第一個上奧斯卡唱歌的亞洲人，一定要拚命的唱！」並難過表示「懷念她」。

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